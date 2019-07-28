2019-07-28T10:31:18+03:00
Общество

Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем военно-морского флота

Губернатор Кузбасса поделился воспоминаниями о службе на флоте
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем военно-морского флота. ФОТО: пресс-служба АКОСергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем военно-морского флота. ФОТО: пресс-служба АКО
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Глава Кузбасса Сергей Цивилев поздравил всех жителей региона с Днем военно-морского флота. Он передал им теплые слова пожеланий и поделился своими воспоминаниями о службе на флоте.

28 июля в России отмечают День военно-морского флота. Губернатор Кузбасса, поздравляя всех причастных к этому празднику, рассказал, почему для него этот день – особенный.

«С флота у меня все начиналось. Флот заложил характер и решительность, с которыми я иду по жизни, научил ответственности, - отметил губернатор. - Всегда рассказываю коллегам историю о капитане корабля, где я служил. Он редко спускался с мостика, но когда шел по кораблю, брал белоснежный носовой платок. Мог провести им где угодно, и следил, чтобы тот оставался чистым. Я тогда был молодым офицером и отвечал перед капитаном за каждый сантиметр нашего корабля».

Теперь и сам Сергей Цивилев так же строго спрашивает с глав территорий и своих заместителей. Правда, пока белый платок ему брать ни к чему: «проблемы и без того видны, но мой подход они знаю», - так написал сам Цивилев на своей странице во «ВКонтакте».

- В этот день хочу пожелать всем военнослужащим ВМФ и нашим ветеранам крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия. С праздником! - поздравил кузбассовцев Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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