2019-07-28T12:23:37+03:00
Происшествия

Пожар в кузбасском магазине попал на видео

очевидцы сняли на видео горящий магазин [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Пожар в кузбасском магазине попал на видео. ФОТО: vk.com, "Типичное Белово", Алена Синицина.Пожар в кузбасском магазине попал на видео. ФОТО: vk.com, "Типичное Белово", Алена Синицина.
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В субботу в городе Белово сгорел магазин. Очевидцы сняли на фото и видео и выложили в сеть, как горело здание и как пожарные тушили его.

Пожар в кузбасском магазине попал на видео.Видео: vk.com, "Типичное Белово", Леся Землянухина

Сигнал о том, что горит частный магазин на улице Розы Люксембург в Белове поступил на пульт диспетчера в 19:11. На место чрезвычайного происшествия тут же выдвинулись сотрудники МЧС. К тушению пожара привлекалось 11 человек и три единицы техники. В 19:26 пожар был ликвидирован.

- По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Очевидцы, снявшие пожар на видео, отмечают, что жертв удалось избежать. Также они отмечают, что сгорела только крыша, а в сам магазин огонь не успел проникнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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