СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-28T14:13:03+03:00

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В Новокузнецке в воскресенье, 28 июля, проходили праздничные мероприятия в честь Дня военно-морского флота. Помимо традиционных встреч, общения и шествия по улице Кирова, люди в тельняшках и бескозырках посолили фонтан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/722730" frameborder="0"></iframe> Новокузнечане в честь праздника посолили воду в фонтане.Видео: Вячеслав Глущенко

До ближайшего моря из Новокузнецка ехать и ехать, лететь и лететь, но День военно-морского флота здесь отмечают каждый год. Уже с утра в воскресенье мужчины в тельняшках и бескозырках стали собираться на Театральной площади, чтобы пообщаться, посолить, по традиции, ближайший водоем, то есть фонтан. А потом пройти с Андреевским флагом по улице Кирова к «Черному тюльпану», чтобы почтить память погибших товарищей. Поздравил всех причастных с праздником и Сергей Кузнецов, мэр города.

В Новокузнецке отметили День военно-морского флота. ФОТО: vk.com, Сергей Кузнецов.

«Уважаемые моряки, от всей души и с искренним почтением поздравляю с Днем Военно-Морского Флота! Ваши сердца навсегда подарены морю, Вы как никто другой умеет работать в команде при любых обстоятельствах своенравной морской стихии. Вами гордится вся Россия, ведь ее морские рубежи под надежной защитой! – написал на своей странице во «ВКонтакте» Сергей Кузнецов. - Желаю удачи, крепкого здоровья, счастья Вам и вашим близким, мира и добра!»

В Новокузнецке отметили День военно-морского флота. ФОТО: vk.com, Сергей Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU