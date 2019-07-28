2019-07-28T14:13:03+03:00
Общество

Новокузнечане в честь праздника посолили воду в фонтане

Горожан с Днем военно-морского флота поздравил мэр Сергей Кузнецов
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В Новокузнецке отметили День военно-морского флота. ФОТО: vk.com, Сергей Кузнецов.В Новокузнецке отметили День военно-морского флота. ФОТО: vk.com, Сергей Кузнецов.
Изменить размер текста:

В Новокузнецке в воскресенье, 28 июля, проходили праздничные мероприятия в честь Дня военно-морского флота. Помимо традиционных встреч, общения и шествия по улице Кирова, люди в тельняшках и бескозырках посолили фонтан.

Новокузнечане в честь праздника посолили воду в фонтане.Видео: Вячеслав Глущенко

До ближайшего моря из Новокузнецка ехать и ехать, лететь и лететь, но День военно-морского флота здесь отмечают каждый год. Уже с утра в воскресенье мужчины в тельняшках и бескозырках стали собираться на Театральной площади, чтобы пообщаться, посолить, по традиции, ближайший водоем, то есть фонтан. А потом пройти с Андреевским флагом по улице Кирова к «Черному тюльпану», чтобы почтить память погибших товарищей. Поздравил всех причастных с праздником и Сергей Кузнецов, мэр города.

В Новокузнецке отметили День военно-морского флота. ФОТО: vk.com, Сергей Кузнецов.

В Новокузнецке отметили День военно-морского флота. ФОТО: vk.com, Сергей Кузнецов.

«Уважаемые моряки, от всей души и с искренним почтением поздравляю с Днем Военно-Морского Флота! Ваши сердца навсегда подарены морю, Вы как никто другой умеет работать в команде при любых обстоятельствах своенравной морской стихии. Вами гордится вся Россия, ведь ее морские рубежи под надежной защитой! – написал на своей странице во «ВКонтакте» Сергей Кузнецов. - Желаю удачи, крепкого здоровья, счастья Вам и вашим близким, мира и добра!»

В Новокузнецке отметили День военно-морского флота. ФОТО: vk.com, Сергей Кузнецов.

В Новокузнецке отметили День военно-морского флота. ФОТО: vk.com, Сергей Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трехлетний ребенок ушел за грибами в лес и потерялся в Кузбассе
Ночью грозы, днем солнце: прогноз погоды в Кузбассе на понедельник
Пожар в кузбасском магазине попал на видео
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем военно-морского флота
На кузбасской трассе произошло смертельное ДТП
Герои разогнали тучи: после рок-фестиваля в Кемерове выглянуло солнце
Новокузнечанин ограбил сразу двух своих соседей
После конфликта пассажир выстрелил в водителя такси в Кемерове
На фестиваль «Герои мирового рока» в Кемерове пришли 112 800 человек
Немецкая рок-группа Accept выступила в Кемерове
Within Temptation на рок-концерте в Кемерове: прямая трансляция
Думали рассосется? Ребенок два месяца ходил с батарейкой в животе в Кузбассе
Датская группа Royal Hunt вышла на сцену в Кемерове: прямая трансляция
Когда развеется смог над Кузбассом
Шведская хеви-метал группа HammerFall выступает в Кемерове: прямая трансляция
Пресс-конференция с участниками фестиваля «Герои мирового рока»: прямая трансляция
Кузбассовцы останутся без телевидения
В Кузбассе погибли женщина и ее 7-летняя дочь: фото с места аварии
На въезде в Кемерово столкнулись две легковушки