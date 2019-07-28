2019-07-28T17:58:10+03:00
Общество

26 кузбассовцев не смогли передать посылки своим родственникам

Они пытались передать запрещенные предметы незаконным путем
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Всего за полгода 26 человек попытались передать своим родственникам, отбывающим наказание, запрещенные предметы. Все их попытки были пресечены.

Те, кто находится в местах лишения свободы, в 2019 году рассчитывали получить посылки с запрещенными предметами. Их родственники и близкие друзья пытались передать такие посылки, перебросив их через ограждение или вложив в посылки. Однако все попытки – а их было 26 – оказались неудачными. Сотрудники ГУФСИН вовремя успевали перехватить все посылки. Запрещенные предметы так и не попали к адресатам, а в отношении «принесших дары» людей в компетентные органы направлены материалы.

Об этом сообщил начальник организационно-аналитического отдела ГУФСИН Александр Андраханов на прошедшей коллегии. Также он отметил, что за прошедшие полгода в учреждениях не случилось ни одного случая массовых беспорядков, побегов из-под охраны и пожаров. Одновременно с этим 250 осужденных смогли устроиться на работу, а в производственных цехах кузбасских колоний освоено 11 новых наименований изделий. А это значит, что люди, преступившие закон, получили шанс на исправление и возврат к нормальной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новокузнечане в честь праздника посолили воду в фонтане
В Кузбассе трехлетний ребенок ушел за грибами в лес и потерялся
Ночью грозы, днем солнце: прогноз погоды в Кузбассе на понедельник
Пожар в кузбасском магазине попал на видео
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем военно-морского флота
На кузбасской трассе произошло смертельное ДТП
Герои разогнали тучи: после рок-фестиваля в Кемерове выглянуло солнце
Новокузнечанин ограбил сразу двух своих соседей
После конфликта пассажир выстрелил в водителя такси в Кемерове
На фестиваль «Герои мирового рока» в Кемерове пришли 112 800 человек
Немецкая рок-группа Accept выступила в Кемерове
Within Temptation на рок-концерте в Кемерове: прямая трансляция
Думали рассосется? Ребенок два месяца ходил с батарейкой в животе в Кузбассе
Датская группа Royal Hunt вышла на сцену в Кемерове: прямая трансляция
Когда развеется смог над Кузбассом
Шведская хеви-метал группа HammerFall выступает в Кемерове: прямая трансляция
Пресс-конференция с участниками фестиваля «Герои мирового рока»: прямая трансляция
Кузбассовцы останутся без телевидения
В Кузбассе погибли женщина и ее 7-летняя дочь: фото с места аварии
На въезде в Кемерово столкнулись две легковушки