26 кузбассовцев не смогли передать посылки своим родственникам

СЕГОДНЯ 17:58 2019-07-28T17:58:10+03:00

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Всего за полгода 26 человек попытались передать своим родственникам, отбывающим наказание, запрещенные предметы. Все их попытки были пресечены.

Те, кто находится в местах лишения свободы, в 2019 году рассчитывали получить посылки с запрещенными предметами. Их родственники и близкие друзья пытались передать такие посылки, перебросив их через ограждение или вложив в посылки. Однако все попытки – а их было 26 – оказались неудачными. Сотрудники ГУФСИН вовремя успевали перехватить все посылки. Запрещенные предметы так и не попали к адресатам, а в отношении «принесших дары» людей в компетентные органы направлены материалы.

Об этом сообщил начальник организационно-аналитического отдела ГУФСИН Александр Андраханов на прошедшей коллегии. Также он отметил, что за прошедшие полгода в учреждениях не случилось ни одного случая массовых беспорядков, побегов из-под охраны и пожаров. Одновременно с этим 250 осужденных смогли устроиться на работу, а в производственных цехах кузбасских колоний освоено 11 новых наименований изделий. А это значит, что люди, преступившие закон, получили шанс на исправление и возврат к нормальной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU