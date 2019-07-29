В Кузбассе прекратили поиски пропавшего в лесу 3-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 03:21 2019-07-29T03:21:45+03:00

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Полиция и волонтеры прекратили поиск 3-летнего ребенка. Мальчик вместе с отцом и другими детьми пошел в лес в Яшкинском районе и потерялся.

О завершении поиска ребенка сообщает полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». 3-летний ребенок, заблудившийся в лесу, найден живым. Напомним, сигнал о том, что маленький мальчик вместе с отцом и двумя другими детьми пошел в лес и потерялся, поступил в отдел полиции около 13.00. К поискам незамедлительно приступил личный состав ОМВД России по Яшкинскому району, а также спасатели и волонтеры. В конце концов, ребенок был найден живым и возвращен родителям.

- В настоящее время полицейские проводят по данному факту проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники полиции выражают благодарность всем, кто участвовал в поисках ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU