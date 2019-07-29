2019-07-29T04:15:42+03:00
Общество

Хоккеиста новокузнецкого «Металлурга» не пустили в Европу

Новокузнечанин будет тренироваться в родном городе, отдельно от команды
Екатерина РОМАНОВА
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Хоккеиста новокузнецкого «Металлурга» не пустили в Европу. ФОТО: ХК "Металлург"Хоккеиста новокузнецкого «Металлурга» не пустили в Европу. ФОТО: ХК "Металлург"
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Нападающий новокузнецкой хоккейной команды «Металлург» Денис Лудцев не смог попасть в Чехию. Посольство страны отказало спортсмену в выдаче визы.

Спортсмены хоккейной команды «Металлург» отправились в Чехию на сборы. Однако один из них, нападающий Денис Лудцев, вынужден был вернуться в Новокузнецк раньше времени. Причиной его возвращения стали визовые проблемы. Как оказалось, посольство Чехии отказало Денису Лудцеву в получении визы.

«Он три дня повторно пытался получить визу в Москве, но попытки не увенчались успехом. Денис приступает к тренировочному процессу под руководством тренерского штаба «Кузнецких Медведей», - сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Металлург».

К слову, сейчас спортсмены готовятся к выступлению в чемпионате Высшей лиги. Новокузнецкая команда уже приступила к работе на сборах. Вернуться в Новокузнецк спортсмены планируют в середине августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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