В центре Кемерова произошел масштабный пожар

СЕГОДНЯ 05:21 2019-07-29T06:04:21+03:00

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Вечером в воскресенье в Кемерове случился масштабный пожар. Здесь на улице Белогорской горело производственное здание. Справиться с огнем удалось благодаря действиям 31 пожарного.

Тревожный сигнал о пожаре в производственном здании на улице Белогорской поступил на пульт диспетчера в 21.50. На место незамедлительно выдвинулись 9 единиц техники и 31 пожарный. Локализовать пожар им удалось лишь в 22.24, а ликвидировать его - в 22.35.

- На момент прибытия первого экипажа из-под крыши производственного помещения в здании 2014 года постройки шел дым. В результате пожара сгорела обшивка потолка на площади 120 квадратных метров, деревянная обрешетка на площади 114 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров, а предварительной причиной возгорания специалисты называют нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU