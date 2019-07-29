В центре Кемерова произошел масштабный пожар
Вечером в воскресенье в Кемерове случился масштабный пожар. Здесь на улице Белогорской горело производственное здание. Справиться с огнем удалось благодаря действиям 31 пожарного.
Тревожный сигнал о пожаре в производственном здании на улице Белогорской поступил на пульт диспетчера в 21.50. На место незамедлительно выдвинулись 9 единиц техники и 31 пожарный. Локализовать пожар им удалось лишь в 22.24, а ликвидировать его - в 22.35.
- На момент прибытия первого экипажа из-под крыши производственного помещения в здании 2014 года постройки шел дым. В результате пожара сгорела обшивка потолка на площади 120 квадратных метров, деревянная обрешетка на площади 114 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров, а предварительной причиной возгорания специалисты называют нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU