2019-07-29T06:02:42+03:00
Происшествия

Хулиган расстрелял кота в кузбасском городе

Кузбассовцы возмущены поступком неизвестного
Екатерина РОМАНОВА
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Хулиган расстрелял кота в кузбасском городе. ФОТО: vk.com, "Подслушано в Березовском", Ангелина Киселева.Хулиган расстрелял кота в кузбасском городе. ФОТО: vk.com, "Подслушано в Березовском", Ангелина Киселева.
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В городе Березовском хулиган выстрелил в мирно гулявшего коты из пневматического оружия. Пуля попала в голову животного.

Кузбассовцы возмущены: в городе Березовском неизвестным человек выстрелил в кота, гулявшего возле дома. неизвестно, специально ли хулиган целился в голову коту, однако пуля вошла в нескольких миллиметрах от глаза.

«Эй, дорогой человек, ты зачем так сделал? Между Советской и Таежной улицей. Какой-то ******* стрельнул в кота моей знакомой. Тебе это не сойдет с рук. Хоть бы у тебя руки отсохли!» - эмоционально пишет автор поста в социальной сети «ВКонтакте».

Хулиган расстрелял кота в кузбасском городе. ФОТО: vk.com, "Подслушано в Березовском", Ангелина Киселева.

Хулиган расстрелял кота в кузбасском городе. ФОТО: vk.com, "Подслушано в Березовском", Ангелина Киселева.

Владельцы кота сообщают, что животное испытало сильную боль, а для того, чтобы извлечь пулю, потребовалась помощь ветеринарного врача. Комментаторы сошлись во мнении: человека, который выстрелил в кота, необходимо наказать. Многие посоветовали владельцам мохнатого питомца обратиться в полицию, изучить записи с камер наблюдения.

«Напишите заявление в полицию. Сначала в котов стреляют, а потом в людей!», «Обидеть слабого легче всего», - так отреагировали кузбассовцы на сообщение о ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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