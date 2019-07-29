СЕГОДНЯ 06:02 2019-07-29T06:02:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Березовском хулиган выстрелил в мирно гулявшего коты из пневматического оружия. Пуля попала в голову животного.

Кузбассовцы возмущены: в городе Березовском неизвестным человек выстрелил в кота, гулявшего возле дома. неизвестно, специально ли хулиган целился в голову коту, однако пуля вошла в нескольких миллиметрах от глаза.

«Эй, дорогой человек, ты зачем так сделал? Между Советской и Таежной улицей. Какой-то ******* стрельнул в кота моей знакомой. Тебе это не сойдет с рук. Хоть бы у тебя руки отсохли!» - эмоционально пишет автор поста в социальной сети «ВКонтакте».

Хулиган расстрелял кота в кузбасском городе. ФОТО: vk.com, "Подслушано в Березовском", Ангелина Киселева.

Владельцы кота сообщают, что животное испытало сильную боль, а для того, чтобы извлечь пулю, потребовалась помощь ветеринарного врача. Комментаторы сошлись во мнении: человека, который выстрелил в кота, необходимо наказать. Многие посоветовали владельцам мохнатого питомца обратиться в полицию, изучить записи с камер наблюдения.

«Напишите заявление в полицию. Сначала в котов стреляют, а потом в людей!», «Обидеть слабого легче всего», - так отреагировали кузбассовцы на сообщение о ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU