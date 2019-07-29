Кемеровчанка решила проучить подругу и забила ее до смерти

СЕГОДНЯ 07:11 2019-07-29T07:33:19+03:00

Женщина обиделась на то, что подруги не оказалось дома

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Кемеровчанка пришла в гости к подруге, однако той не оказалось дома. Обиженная женщина решила проучить приятельницу и побила ее. Спасти подругу не удалось.

Осенью 2018 кемеровчанка решила навестить свою подругу. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Не застав приятельницу дома, она очень расстроилась и обиделась. Она собралась уходить, когда в коридоре увидела подругу – та как раз возвращалась домой. Однако встреча получилась нерадостной: нетрезвая женщина накинулась на хозяйку квартиры и принялась ее избивать. Крики в коридоре услышали соседи. Они вызвали полицию и скорую помощь, однако потерпевшую спасти не удалось.

- Обвиняемая в ходе предварительного следствия шутила. Продемонстрировав все свои действия на манекене, она нисколько не сожалела о смерти подруги, при этом свою вину не признала, - отметила следователь по Кировскому району города Кемерово Юлия Ерошенко.

Злоумышленницу по результатам психолого0психиатрической экспертизы признали ограниченно вменяемой. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU