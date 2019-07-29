В Кемерове рисуют граффити-портрет советского генерала

СЕГОДНЯ 07:40 2019-07-29T07:43:12+03:00

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В Кемерове на фасаде одного из домов на улице Черняховского граффитисты создают портрет советского генерала. О новом граффити-портрете рассказал глава Кемерова Илья Середюк.

«Еще один стрит-арт в скором времени появится в городе. Черняховский Иван Данилович, дважды Герой Советского Союза - портрет решили разместить на фасаде дома, который расположен на улице, названной в его честь», - написал на своей странице во «ВКонтакте» мэр города Кемерово Илья Середюк.

Сейчас вовсю идет работа над созданием нового граффити-портрета, и в скором времени он уже будет завершен. Иван Черняховский был генералом Красной Армии. Он дважды был удостоен звания Героя Советского Союза. Погиб при освобождении одного из городов в Восточной Пруссии.

К слову, это не единственный портрет, который в этом году появится в Кемерове. Так, уже готов граффити-портрет Веры Волошиной: он находится на фасаде дома на пересечении улиц Радищева и Волошиной.

Если в Кемерове многометровых граффити-портретов совсем немного, то в Новокузнецке их уже целая галерея. Так, в 2019 году появились портреты Владимира Машкова и Николая Толстогузова. А несколькими годами ранее граффитисты рисовали Владимира Маяковского, Владимира Высоцкого, Федора Достоевского и Ивана Бардина.

ИСТОЧНИК KP.RU