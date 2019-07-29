2019-07-29T08:22:56+03:00
Общество

В областном департаменте транспорта и связи назначен новый руководитель

Начальником департамента стал Сергей Рубан
Екатерина РОМАНОВА
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В областном департаменте транспорта и связи назначен новый руководитель. ФОТО: пресс-служба АКОВ областном департаменте транспорта и связи назначен новый руководитель. ФОТО: пресс-служба АКО
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В администрации Кемеровской области – новые назначения. Так, 29 июля стало известно о том, что на пост начальника областного департамента транспорта и связи назначен Сергей Рубан.

Сергей Рубан - уроженец Кузбасса. Он родителя 23 июня 1977 года в городе Мыски. После окончания школы поступил в Томскй государственный университет по специальности «Менеджмент». В 1999 году окончил университет.

В течение 19 лет Сергей Рубан работал в ОАО «Прокопьевское транспортное управление». Начинал он с должности экономиста, затем постепенно прошел весь путь до должности заместителя генерального директора.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, с декабря 2018 по июнь 2019 Сергей Рубан являлся депутатом Совета народных депутатов Кемеровской области, председателем комитета по вопросам предпринимательства и инноваций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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