В областном департаменте транспорта и связи назначен новый руководитель
В администрации Кемеровской области – новые назначения. Так, 29 июля стало известно о том, что на пост начальника областного департамента транспорта и связи назначен Сергей Рубан.
Сергей Рубан - уроженец Кузбасса. Он родителя 23 июня 1977 года в городе Мыски. После окончания школы поступил в Томскй государственный университет по специальности «Менеджмент». В 1999 году окончил университет.
В течение 19 лет Сергей Рубан работал в ОАО «Прокопьевское транспортное управление». Начинал он с должности экономиста, затем постепенно прошел весь путь до должности заместителя генерального директора.
Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, с декабря 2018 по июнь 2019 Сергей Рубан являлся депутатом Совета народных депутатов Кемеровской области, председателем комитета по вопросам предпринимательства и инноваций.
ИСТОЧНИК KP.RU