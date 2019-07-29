2019-07-29T08:38:15+03:00
Общество

Назначен начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса

В должность вступил Олег Ивлев
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Назначен начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. ФОТО: пресс-служба администьрации Кемеровской области.Назначен начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. ФОТО: пресс-служба администьрации Кемеровской области.
Изменить размер текста:

В областной администрации новое назначение. Начальников департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса стал Олег Ивлев.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, Олег Ивлев родился 17 марта 1973 года в Ленинске-Кузнецком. Отслужив в армии, в 1993 году он начал свою трудовую деятельность подземным горнорабочим шахты имени Волкова. В 2004 году окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (в горной промышленности)».

С 2003 года Олег Ивлев работает в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кемерово. В 2015-2016 годах он был заместителем главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства, - об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области. А с июня 2018 года до настоящего времени работал заместителем генерального директора по финансам Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24