Назначен начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса

СЕГОДНЯ 08:38 2019-07-29T08:38:15+03:00

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В областной администрации новое назначение. Начальников департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса стал Олег Ивлев.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, Олег Ивлев родился 17 марта 1973 года в Ленинске-Кузнецком. Отслужив в армии, в 1993 году он начал свою трудовую деятельность подземным горнорабочим шахты имени Волкова. В 2004 году окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (в горной промышленности)».

С 2003 года Олег Ивлев работает в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кемерово. В 2015-2016 годах он был заместителем главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства, - об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области. А с июня 2018 года до настоящего времени работал заместителем генерального директора по финансам Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области».

ИСТОЧНИК KP.RU