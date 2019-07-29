Из-за отмечавшей День ВМФ компании кузбасское село осталось без электричества

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-29T09:27:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Празднование веселой компании Дня военно-морского флота обернулось для жителей одного из кузбасских сел коммунальной аварией. Водитель автомобиля врезался в опору линии электропередачи и оставил целое село без света.

28 июля несколько кузбассовцев отмечали День военно-морского флота. Вечером веселая компания решила покататься на автомобиле «Волга». Они ехали с большой скоростью и, возможно, поэтому слишком поздно заметили опору ЛЭП. Автомобиль врезался в нее, и от удара произошел обрыв провода. К счастью, ЧП обошлось без электротравм и человеческих жертв. Но при этом 150 жителей села Силино остались без электричества.

Из-за отмечавшего День ВМФ водителя кузбасское село осталось без электричества. ФОТО: пресс-служба компании «Россети Сибирь».

- Чуть более трех часов понадобилось бригадам энергетиков, чтобы обнаружить повреждение, заменить поврежденную опору и провода и ввести линию в работу. К 01:15 электроснабжение всех социально значимых объектов и сельских жителей было восстановлено в полном объеме, - сообщает пресс-служба компании «Россети Сибирь».

По факту происшествия подано заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU