2019-07-29T13:58:43+03:00
Общество

В Новокузнецке закончились эксперименты с транспортными картами

С 1 августа сниженный тариф для школьников и студентов будет действовать только по карте
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке закончились эксперименты с транспортными картами.В Новокузнецке закончились эксперименты с транспортными картами.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке завершается экспериментальный срок внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда. С 1 августа школьникам и студентам оплачивать проезд придется картами.

Уже с четверга, 1 августа, для школьников, студентов и учащихся очной формы обучения стоимость проезда в муниципальном транспорте будет составлять 11 рублей только при оплате транспортной картой. При оплате наличными тариф составит 20 рублей. Однако только транспортной карты может быть мало: кондуктор имеет право потребовать справку с места учебы или студенческий билет, чтобы убедиться, что подросток законно пользуется скидкой на проезд.

Однако если школьник или студент имеет право бесплатного проезда (это, например, дети погибших шахтеров, отличники учебы и так далее), ему не нужно приобретать транспортную карту. Достаточно будет предъявить специальный документ, подтверждающий право бесплатного проезда.

- Транспортные карты можно приобрести в кассе МБУ ЕЦОПП, киосках «Мир прессы», сети кафе быстрого питания «Подорожник», - сообщает пресс-служба УТиС города Новокузнецка. - Дополнительная информация о работе транспортных карт по телефону горячей линии: 8-800-600-0708.

ИСТОЧНИК KP.RU

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