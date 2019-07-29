СЕГОДНЯ 13:50 2019-07-29T14:00:32+03:00

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Тонны лимонада и тысячи бургеров: сколько съели кузбассовцы на фестивале «Герои мирового рока». Зрители показали просто зверский аппетит.

27 июля в Кемерове прошел масштабный фестиваль, который к своему 25-летию организовала компания «Стройсервис». Его посетили 112 800 человек. При этом посмотреть шоу приехали жители минимум 10 регионов страны. А один из зрителей отметил, что на фестиваль приехал его друг из Таиланда.

Мероприятие длилось 10 часов, поэтому на площадке организовали торговую зону, где можно было пообедать и поужинать. Всего в день фестиваля работало 17 точек, операторы обслужили 14,5 тысячи человек, было продано 5,5 тонны лимонада, 2 тонны кофе, 300 килограммов пиццы, 700 килограммов шашлыка и 3300 бургеров.

Напомним, в многочасовом шоу выступили легенды мирового рока - группы: HammerFall, Royal Hunt, Within Temptation и Accept с симфоническим оркестром.

Фестиваль сопровождался зажигательным фейерверком и пиротехническим шоу, которое ранее в Кемерове не проводилось. Площадь у летнего вокзала освещали более 300 приборов, а мощность звука превысила 200 киловатт. Чтобы следить за всей аппаратурой, понадобилось больше 100 человек. Также в этот вечер зрители увидели красочное иллюзионное шоу братьев Сафроновых. Вел фестиваль Николай Фоменко.

ИСТОЧНИК KP.RU