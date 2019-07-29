Трое подростков сначала отремонтировали, а потом ограбили магазин в Кузбассе

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-29T14:38:25+03:00

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Трое несовершеннолетних жителей города Топки ограбили ночью магазин. Они унесли оттуда строительные инструменты, коробку с сигаретами и продукты питания. Теперь все трое предстанут перед судом.

Трое подростков, самому старшему 17 лет, а двоим, что помладше, по 16, решили немного подработать. Они устроились ремонтировать местный магазин. В марте подростки решили, что им срочно нужны деньги, и в их головах созрел план: обнести тот самый магазин. Они проникли в подсобное помещение и унесли оттуда строительный инструмент на сумму 30 тысяч рублей. Однако им этого показалось мало, и подростки проникли в сам магазин. Выходили оттуда они с коробкой с табачными изделиями на сумму порядка 31 тысячи рублей. Подростки оставили все похищенное в надворных постройках дома одного из них, а сами вернулись обратно и похитили из магазина продуктов более чем на 40 тысяч рублей.

Владелец магазина сразу понял, что его ограбили и обратился в полицию. Вскоре подростков задержали. Они признали вину и вернули похищенное, однако это не избавит из от наказания. Подростки, у которых уже имелись проблемы с законом, в скором времени предстанут перед судом, - об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU