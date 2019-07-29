2019-07-29T14:38:25+03:00
Происшествия

Трое подростков сначала отремонтировали, а потом ограбили магазин в Кузбассе

Злоумышленники дважды возвращались в магазин, чтобы унести все, что им нравится
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Трое подростков сначала отремонтировали, а потом ограбили магазин в КузбассеТрое подростков сначала отремонтировали, а потом ограбили магазин в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Трое несовершеннолетних жителей города Топки ограбили ночью магазин. Они унесли оттуда строительные инструменты, коробку с сигаретами и продукты питания. Теперь все трое предстанут перед судом.

Трое подростков, самому старшему 17 лет, а двоим, что помладше, по 16, решили немного подработать. Они устроились ремонтировать местный магазин. В марте подростки решили, что им срочно нужны деньги, и в их головах созрел план: обнести тот самый магазин. Они проникли в подсобное помещение и унесли оттуда строительный инструмент на сумму 30 тысяч рублей. Однако им этого показалось мало, и подростки проникли в сам магазин. Выходили оттуда они с коробкой с табачными изделиями на сумму порядка 31 тысячи рублей. Подростки оставили все похищенное в надворных постройках дома одного из них, а сами вернулись обратно и похитили из магазина продуктов более чем на 40 тысяч рублей.

Владелец магазина сразу понял, что его ограбили и обратился в полицию. Вскоре подростков задержали. Они признали вину и вернули похищенное, однако это не избавит из от наказания. Подростки, у которых уже имелись проблемы с законом, в скором времени предстанут перед судом, - об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две кемеровчанки торговали собой в интернете
Тонны лимонада и тысячи бургеров: сколько съели кузбассовцы на фестивале «Герои мирового рока»
В Новокузнецке закончились эксперименты с транспортными картами
Кузбассовец выбросил собаку из окна девятого этажа
Из-за отмечавшей День ВМФ компании кузбасское село осталось без электричества
Назначен начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса
В областном департаменте транспорта и связи назначен новый руководитель
За выращивание мака кузбассовец пойдет под суд
В Кемерове рисуют граффити-портрет советского генерала
Кемеровчанка решила проучить подругу и забила ее до смерти
За выходные в Кемерове отремонтировали три улицы
Хулиган расстрелял кота в кузбасском городе
В центре Кемерова произошел масштабный пожар
Хоккеиста новокузнецкого «Металлурга» не пустили в Европу
В Кузбассе прекратили поиски пропавшего в лесу 3-летнего ребенка
26 кузбассовцев не смогли передать посылки своим родственникам