2019-07-29T17:04:36+03:00
Происшествия

17-летний новокузнечанин погиб во время отдыха с друзьями

Подростки решили переплыть реку
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Трагедия произошла в Черемушках, где пляж не оборудован для купания.Трагедия произошла в Черемушках, где пляж не оборудован для купания.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Трое подростков из Новокузнецка отдыхали на реке Кондоме. Отдых обернулся трагедией. Один из подростков утонул, пытаясь переплыть реку.

Юные новокузнечанетотправились отдыхать на берег Кондомы. Для отдыха они выбрали парк «Черемушки». Один из друзей, 17-летний парень, предложил доплыть до острова, который находится примерно в 100 метрах от берега. Подростки доплыли до острова, но сильно устали и замерзли. Они хотели немного отдохнуть, но 17-летний парень предложил плыть обратно. Он поплыл, а оставшиеся на острове приятели попросили других отдыхающих помочь им добраться до берега.

Вскоре на помощь двум подросткам пришли спасатели МЧС. Они переправили ребят на берег, и тут оказалось, что их приятеля нигде нет, при этом его одежда лежала на берегу.

Спасатели вскоре обнаружили тело подростка – на дне реки на расстоянии примерно 20 метров от острова.

- Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти подростка. В рамках проверки будут изучены причины и условия, способствовавшие гибели несовершеннолетнего, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трое подростков сначала отремонтировали, а потом ограбили магазин в Кузбассе
Две кемеровчанки торговали собой в интернете
Тонны лимонада и тысячи бургеров: сколько съели кузбассовцы на фестивале «Герои мирового рока»
В Новокузнецке закончились эксперименты с транспортными картами
Кузбассовец выбросил собаку из окна девятого этажа
Из-за отмечавшей День ВМФ компании кузбасское село осталось без электричества
Назначен начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса
В областном департаменте транспорта и связи назначен новый руководитель
За выращивание мака кузбассовец пойдет под суд
В Кемерове рисуют граффити-портрет советского генерала
Кемеровчанка решила проучить подругу и забила ее до смерти
За выходные в Кемерове отремонтировали три улицы
Хулиган расстрелял кота в кузбасском городе
В центре Кемерова произошел масштабный пожар
Хоккеиста новокузнецкого «Металлурга» не пустили в Европу
В Кузбассе прекратили поиски пропавшего в лесу 3-летнего ребенка
26 кузбассовцев не смогли передать посылки своим родственникам