17-летний новокузнечанин погиб во время отдыха с друзьями

СЕГОДНЯ 17:04 2019-07-29T17:04:36+03:00

Трагедия произошла в Черемушках, где пляж не оборудован для купания. Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Трое подростков из Новокузнецка отдыхали на реке Кондоме. Отдых обернулся трагедией. Один из подростков утонул, пытаясь переплыть реку.

Юные новокузнечанетотправились отдыхать на берег Кондомы. Для отдыха они выбрали парк «Черемушки». Один из друзей, 17-летний парень, предложил доплыть до острова, который находится примерно в 100 метрах от берега. Подростки доплыли до острова, но сильно устали и замерзли. Они хотели немного отдохнуть, но 17-летний парень предложил плыть обратно. Он поплыл, а оставшиеся на острове приятели попросили других отдыхающих помочь им добраться до берега.

Вскоре на помощь двум подросткам пришли спасатели МЧС. Они переправили ребят на берег, и тут оказалось, что их приятеля нигде нет, при этом его одежда лежала на берегу.

Спасатели вскоре обнаружили тело подростка – на дне реки на расстоянии примерно 20 метров от острова.

- Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти подростка. В рамках проверки будут изучены причины и условия, способствовавшие гибели несовершеннолетнего, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU