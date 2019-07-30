2019-07-30T03:24:43+03:00
Общество

У 168 кузбассовцев после укусов клещей обнаружили опасные болезни

Всего с начала весны за помощью обратились 28169 укушенных клещами человек
Екатерина РОМАНОВА
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У 168 кузбассовцев после укусов клещей обнаружили опасные болезни.У 168 кузбассовцев после укусов клещей обнаружили опасные болезни.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Опасные заболевания были диагностированы у 168 кузбассовцев после того, как их укусили клещи. До сих пор ежедневно десятки жителей области обращаются за помощью врачам после отдыха на свежем воздухе.

Сезон активности клещей идет на спад, тем не менее, ежедневно десятки человек обращаются за помощью к врачам. Так, только на прошедшей неделе в травмпунктах области приняли 441 человека, среди которых 71 ребенок, с жалобой на укус клеща.

- С начала сезона активности клещей в Кемеровской области в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 28169 человек, из них детей и подростков до 17 лет – 5815 человек, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Согласно статистике, с начала сезона в регионе зафиксировали 44 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Кроме того, в 124 случая укушенным клещами кузбассовцам диагностировали боррелиоз. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что любой укус клеща должен стать поводом для визита к врачу. А чтобы не оказаться на больничной койке, необходимо соблюдать меры профилактики: при выезде на природу пользоваться специальными средствами, регулярно осматриваться и надевать одежду, которая не даст клещам ни одного шанса найти открытый участок тела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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