2019-07-30T05:13:52+03:00
Происшествия

Неизвестные расстреляли трамвай в Кировском районе Кемерова

Очевидцы сняли на видео последствия инцидента
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Неизвестные расстреляли трамвай в Кировском районе Кемерова. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово", Николай Греков.Неизвестные расстреляли трамвай в Кировском районе Кемерова. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово", Николай Греков.
Изменить размер текста:

Чрезвычайное происшествие случилось в Кемерове. Здесь неизвестные расстреляли трамвай. Очевидцы выложили в сеть видео с последствиями чужих «развлечений».

В Кировском районе неизвестные расстреляли трамвай..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово", Николай Греков.

Инцидент произошел в Кировском районе города Кемерово вечером 29 июля. Очевидцы сообщили о том, что неизвестные устроили стрельбу по вагону трамвая. По их предположению, стреляли с близкого расстояния, по всей вероятности, из близлежащих зарослей кустарника. На видео зафиксировано, что у трамвая разбиты несколько стекол, видны отверстия, которые очевидцы называют пулевыми. Некоторое стекла разбиты полностью, а некоторое

- Никто не пострадал. На той стороне никто не сидел, но мы все в стекле были, - рассказал автор видео, Николай Греков. - Слава богу не порезался никто.

Неизвестные расстреляли трамвай в Кемерове.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово", Николай Греков.

О подробностях ЧП рассказали в пресс-службе "Кузбасской энергосетевой компании".

- В 22:40 в районе остановки "3-й особый" неизвестные обстреляли трамвай, следовавший по маршруту №3. Вагон шел из Кировского района. В результате инцидента оказались разбиты пять стекол. Движение трамваев было остановлено до 00:10, - сообщает пресс-секретарь компании Максим Гончаренко. - Сегодня вагон не вышел на линию. Пострадавших нет.

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Королевских кровей: в Кемерове выступила мировая знаменитость
Каблуком по капоту:жительница Ленинска-Кузнецкого отомстила всем мужчинам сразу
У 168 кузбассовцев после укусов клещей обнаружили опасные болезни
17-летний новокузнечанин погиб во время отдыха с друзьями
Трое подростков сначала отремонтировали, а потом ограбили магазин в Кузбассе
Две кемеровчанки торговали собой в интернете
Тонны лимонада и тысячи бургеров: сколько съели кузбассовцы на фестивале «Герои мирового рока»
В Новокузнецке закончились эксперименты с транспортными картами
Кузбассовец выбросил собаку из окна девятого этажа
Из-за отмечавшей День ВМФ компании кузбасское село осталось без электричества
Назначен начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса
В областном департаменте транспорта и связи назначен новый руководитель
За выращивание мака кузбассовец пойдет под суд
В Кемерове рисуют граффити-портрет советского генерала
Кемеровчанка решила проучить подругу и забила ее до смерти
За выходные в Кемерове отремонтировали три улицы
Хулиган расстрелял кота в кузбасском городе
В центре Кемерова произошел масштабный пожар
Хоккеиста новокузнецкого «Металлурга» не пустили в Европу
В Кузбассе прекратили поиски пропавшего в лесу 3-летнего ребенка
26 кузбассовцев не смогли передать посылки своим родственникам