Неизвестные расстреляли трамвай в Кировском районе Кемерова

СЕГОДНЯ 04:34 2019-07-30T05:13:52+03:00

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Чрезвычайное происшествие случилось в Кемерове. Здесь неизвестные расстреляли трамвай. Очевидцы выложили в сеть видео с последствиями чужих «развлечений».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/722985" frameborder="0"></iframe> В Кировском районе неизвестные расстреляли трамвай..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово", Николай Греков.

Инцидент произошел в Кировском районе города Кемерово вечером 29 июля. Очевидцы сообщили о том, что неизвестные устроили стрельбу по вагону трамвая. По их предположению, стреляли с близкого расстояния, по всей вероятности, из близлежащих зарослей кустарника. На видео зафиксировано, что у трамвая разбиты несколько стекол, видны отверстия, которые очевидцы называют пулевыми. Некоторое стекла разбиты полностью, а некоторое

- Никто не пострадал. На той стороне никто не сидел, но мы все в стекле были, - рассказал автор видео, Николай Греков. - Слава богу не порезался никто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/722986" frameborder="0"></iframe> Неизвестные расстреляли трамвай в Кемерове.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово", Николай Греков.

О подробностях ЧП рассказали в пресс-службе "Кузбасской энергосетевой компании".

- В 22:40 в районе остановки "3-й особый" неизвестные обстреляли трамвай, следовавший по маршруту №3. Вагон шел из Кировского района. В результате инцидента оказались разбиты пять стекол. Движение трамваев было остановлено до 00:10, - сообщает пресс-секретарь компании Максим Гончаренко. - Сегодня вагон не вышел на линию. Пострадавших нет.

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU