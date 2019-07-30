СЕГОДНЯ 05:04 2019-07-30T05:04:47+03:00

Каблуком по капоту:жительница Ленинска-Кузнецкого отомстила всем мужчинам сразу. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

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Жительница Ленинска-Кузнецкого поссорилась с супругом. Разозлившись, она решила отомстить всем мужчинам мира сразу. Из-за этого решения женщина оказалась в полиции.

22-летняя девушка поругалась со своим супругом. Она была в состоянии алкогольного опьянения, когда решила отомстить своему благоверному и всем мужчинам мира сразу. Девушка вышла на улицу и в порыве злости запрыгнула на капот первого попавшегося автомобиля. Каблуком сапога она пробила в нем отверстие.

Владельцы автомобиля, увидев повреждение, обратились в полицию. Сумма ущерба составила порядка 14 тысяч рублей. Обиженную на всех мужчин женщину задержали. В ее отношении заведено уголовное дело.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база. - Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU