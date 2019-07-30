Королевских кровей: в Кемерове выступила мировая знаменитость

СЕГОДНЯ 05:40 2019-07-30T05:40:29+03:00

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Во время концерта «Герои мирового рока» кузбассовцы могли увидеть не только знаменитых рокеров и металлистов. На одной сцене с ними выступала потомок бенгальской королевской семьи.

Знаменитая группа Accept на фестивале «Герои мирового рока» звучала не совсем обычно для поклонников. Группа сыграла концерт в рамках проекта Accept Symphonic Terror. На сцену рокеры вышли вместе с новосибирским симфоническим оркестром Lux Aeterna под руководством Вячеслава Шалдышева.

Особое внимание поклонников привлекла хрупкая скрипачка. Именно ее скрипка в созвучии с электрогитарой придавала каждой композиции невероятное звучание. Однако Ава-Ребекка Рахман известна не только как блестящая скрипачка, поэт и музыкальный педагог. Она – потомок бенгальской королевской семьи. Девушку почитают не столько за принадлежность к королевской крови, сколько за талант и восхитительное исполнение произведений. Поклонники Авы-Ребекки Рахман давно признали ее королевой скрипки.

ИСТОЧНИК KP.RU