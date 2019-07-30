2019-07-30T07:08:30+03:00
Происшествия

35 человек спасены из горящего дома в Кузбассе

Пожар произошел ночью в Ленинске-Кузнецком [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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35 человек спасены из горящего дома в Кузбассе35 человек спасены из горящего дома в Кузбассе
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Минувшей ночь в Ленинске-Кузнецком произошел серьезный пожар. Из горящей пятиэтажки пожарные спасли 35 человек.

35 человек спасены из горящего дома в Кузбассе.Видео: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

Сигнал о том, что горит одна из квартир в многоэтажном доме на улице Пушкина в Ленинске-Кузнецке, поступил на пульт диспетчера в 02:55. На место незамедлительно выдвинулись шесть единиц техники и 19 пожарных.

- На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на пятом этаже наблюдалось открытое горение. Общая площадь пожара составила 18 квадратных метров. В квартире обгорели вещи, мебель, стены и потолок, - сообщает подробности случившегося пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Из дома, где случился пожар, спасатели вывели 15 человек, в том числе и троих детей. Еще 20 человек самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам до прибытия пожарных. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожно обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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