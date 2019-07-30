СЕГОДНЯ 07:28 2019-07-30T07:28:51+03:00

500 тысяч рублей выплатят двум детям из Новокузнецка за смерть их матери Фото: Сергей ГАПОН

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Благодаря прокурору Куйбышевского района города Новокузнецка двое несовершеннолетних новокузнечан получат компенсацию морального вреда. Дети лишились матери, и ее убийца должен будет выплатить компенсацию.

Новокузнечанка, мать двоих детей, погибла от руки мужчины. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Осужденный лишился свободы на 10 лет. А отец двух несовершеннолетних детей обратился в прокуратуру с просьбой защитить их права. Дети лишились матери, и это принесло им глубокие нравственные и моральные страдания. Однако в силу возраста они не могут самостоятельно защищать свои права, поэтому за дело взялся прокурор.

- Куйбышевский районный суд города Новокузнецка удовлетворил исковое заявление прокурора и взыскал детям компенсацию морального вреда на общую сумму 500 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU