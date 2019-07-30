Расстрелявших в Кемерове трамвай злоумышленников ищет полиция
Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, которые вечером 29 июля расстреляли трамвай в Кировском районе. Несколькими выстрелами оказались повреждены пять окон вагона.
В Кировском районе неизвестные расстреляли трамвай..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово", Николай Греков.
Накануне около 22:50 в дежурную часть кемеровской полиции поступил сигнал о том, что на улице Балтийской в Кировском районе случилось ЧП. Здесь злоумышленники расстреляли трамвай, повредив выстрелами окна. На место незамедлительно была направлена оперативная группа.
Как сообщили в пресс-службе «Кемеровской энергосетевой компании», в трамвае, который следовал по маршруту №3, выстрелами из оружия оказались повреждены сразу пять окон. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Однако движение трамваев в понедельник вечером оказалось невозможным до 00:10. Утром же поврежденный вагон не вышел на линию.
Неизвестные расстреляли трамвай в Кемерове.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово", Николай Греков.
- Стекла в общественном транспорте во время движения были повреждены, предположительно, выстрелами из пневматического оружия, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. – В настоящее время сотрудники полиции опрашивают очевидцев и выясняют все обстоятельства происшествия.
Полицейские просят граждан, владеющих информацией о лицах, которые могут быть причастны к произошедшему, сообщить об этом по телефонам в Кемерове: 8-(3842)-68-19-70, 8-(3842)-25-16-01 или «02» (с мобильного – 102). Анонимность гарантируется!
ИСТОЧНИК KP.RU