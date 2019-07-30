4-килограммовую опухоль удалили у жительницы Кузбасса

СЕГОДНЯ 10:12 2019-07-30T10:12:17+03:00

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Хирурги Новокузнецкой городской клинической больницы №1 провели уникальную операцию. Они удалили 4-килограммовую опухоль у 64-летней пациентки.

Для того, чтобы удалить сложную опухоль, потребовалось четыре часа и бригада врачей – хирургов, гинекологов и урологов. 64-летняя пациента поступила к ним из городского онкологического диспансера. Оказалось, что у женщины всего одна почка и при этом имеется почечная недостаточность. Однако врачи все-таки пришли к выводу, что опухоль операбельна. Как сообщает пресс-служба департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, уже на вторые сутки женщину была перевели в общую палату.

По словам замглавврача по хирургической работе Владимира Халепы, в настоящее время в Новокузнецкой городской клинической больнице проводится порядка 800 операций в год пациентам с онкологическими новообразованиями, за первое полугодие текущего года медики уже выполнили 451 хирургическое вмешательство.

ИСТОЧНИК KP.RU