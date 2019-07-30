В Кемерове пройдет чемпионат России по парашютному спорту
В Кемерове пройдет чемпионат России по парашютному спорту. Город станет одной из двух соревновательных площадок.
28 июля на аэродроме «Танай» стартовала первая часть соревнований по парашютному спорту в рамках чемпионата России. Вторая часть будет проходить в областной столице с 5 по 10 августа на аэродроме «Кемерово-Северный». На соревнования приехало более 30 спортсменов, они будут состязаться по семи направлениям парашютного спорта.
- Традиционно чемпионаты по разным направлениям проводятся на площадках в Московской, Псковской и Свердловской областях, в Санкт-Петербурге, - рассказали в администрации Кемерова. - Но в этом году практически все дисциплины будут представлены в одном месте - в нашем городе.
Также в завершающий день чемпионата, 10 августа, состоится фестиваль «Небофест». Участники смогут сами прыгнуть с парашютом, сдать нормативы ГТО, поучаствовать в уроках йоги и сальсы, посетить фуд-фестиваль, фотозоны и различные арт-пространства.
ИСТОЧНИК KP.RU