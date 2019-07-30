СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-30T11:25:04+03:00

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В Кемерове пройдет чемпионат России по парашютному спорту. Город станет одной из двух соревновательных площадок.

28 июля на аэродроме «Танай» стартовала первая часть соревнований по парашютному спорту в рамках чемпионата России. Вторая часть будет проходить в областной столице с 5 по 10 августа на аэродроме «Кемерово-Северный». На соревнования приехало более 30 спортсменов, они будут состязаться по семи направлениям парашютного спорта.

- Традиционно чемпионаты по разным направлениям проводятся на площадках в Московской, Псковской и Свердловской областях, в Санкт-Петербурге, - рассказали в администрации Кемерова. - Но в этом году практически все дисциплины будут представлены в одном месте - в нашем городе.

Также в завершающий день чемпионата, 10 августа, состоится фестиваль «Небофест». Участники смогут сами прыгнуть с парашютом, сдать нормативы ГТО, поучаствовать в уроках йоги и сальсы, посетить фуд-фестиваль, фотозоны и различные арт-пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU