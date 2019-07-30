2019-07-30T12:43:48+03:00
Общество

На День шахтера в Прокопьевске выступят популярные певцы

Вместе с горожанами отмечать праздник будут Александр Маршал и певица Слава
Екатерина РОМАНОВА
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На День шахтера в Прокопьевске выступят популярные певцыНа День шахтера в Прокопьевске выступят популярные певцыФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В Прокопьевске 24 августа на площади СК «Снежинка» состоится праздничный концерт. На нем выступят популярные российские исполнители.

В последнее воскресенье августа в Кузбассе будут отмечать один из главных профессиональных праздников региона - День шахтера. На многочисленных площадках выступят артисты, в том числе и российские знаменитости.

Один из ярких концертов состоится на площади СК «Снежинка» в Прокопьевске. Здесь пройдет концерт российских звезд Александра Маршала и певицы Славы. Этот концерт -подарок крупнейшего социального партнера региона - разреза «Березовский» в честь Дня шахтера и 25-летия компании ЗАО «Стройсервис». К слову, перед выступлением популярных российских исполнителей на сцену выйдут лучшие творческие коллективы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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