На День шахтера в Прокопьевске выступят популярные певцы
В Прокопьевске 24 августа на площади СК «Снежинка» состоится праздничный концерт. На нем выступят популярные российские исполнители.
В последнее воскресенье августа в Кузбассе будут отмечать один из главных профессиональных праздников региона - День шахтера. На многочисленных площадках выступят артисты, в том числе и российские знаменитости.
Один из ярких концертов состоится на площади СК «Снежинка» в Прокопьевске. Здесь пройдет концерт российских звезд Александра Маршала и певицы Славы. Этот концерт -подарок крупнейшего социального партнера региона - разреза «Березовский» в честь Дня шахтера и 25-летия компании ЗАО «Стройсервис». К слову, перед выступлением популярных российских исполнителей на сцену выйдут лучшие творческие коллективы города.
ИСТОЧНИК KP.RU