2019-07-30T12:47:56+03:00
Общество

Кузбасские приставы арестовали 65 автомобилей злостных должников

Это результат рейдов в июле
Ирина АВТУШКО
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Кузбасские приставы арестовали 65 автомобилей злостных должников. Фото: УФССП по Кемеровской областиКузбасские приставы арестовали 65 автомобилей злостных должников. Фото: УФССП по Кемеровской области
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Кузбасские приставы арестовали 65 автомобилей злостных должников. Это результат рейдов, проведенных в июле текущего года.

Судебные приставы продолжают работу по взысканию задолженности с неплательщиков. Недавно в Киселевске сотрудники ведомства в ходе рейда «Мобильный розыск» выявили автомобиль, владелец которого задолжал на содержание ребенка 100 тысяч рублей. Транспортное средство мужчины обнаружили на парковке одного из торговых центров.

- Узнав о том, что автомобиль будет арестован в счет погашения задолженности, гражданин поспешил оплатить всю сумму, - рассказали в УФССП по Кемеровской области.

В ведомстве добавили, что за июль по Кузбассу было проверено 2692 автомобиля в местах массового скопления, арестовано 65 единиц транспорта на сумму свыше 15 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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