СЕГОДНЯ 12:46 2019-07-30T12:46:52+03:00

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Совершенно голого мужчину на улице Кемерова заметили горожане. Его неспешную прогулку они сняли на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/723052" frameborder="0"></iframe> Голый. Совсем голый: по Кемерову разгуливает мужчина без одежды.Видео: vk.com, "Регион 42"

Мужчину, неторопливо шагающего по обочине дороги, заметили и сняли на видео жители города Кемерово. Идущий прогулочным шагом человек привлек внимание потому, что на нем не было совершенно никакой одежды и обуви. Человек то прикрывал руками интимные места, то просто шагал по дороге, как ни в чем не бывало.

Подписчики сообщества, где очевидцы разместили видео с голым мужчиной, разделились на два лагеря. Одни совершенно серьезно предлагали звонить в полицию и скорую помощь, чтобы раздетого человека убрали с улиц города. Они уверены: этот человек находится под воздействием запрещенных препаратов. Другие же с юмором отмечают, что мужчина мог стать жертвой любви: видимо, как в анекдоте, муж вернулся из командировки.

Нашлись и те, кто заметил, что на улице стоит такая жара и духота, что и у них возникает непреодолимое желание в таком же виде отправиться на прогулку.

Куда и зачем шел по улице голый мужчина, неизвестно. Однако его появление вызвало

ИСТОЧНИК KP.RU