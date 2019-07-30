СЕГОДНЯ 12:46 2019-07-30T12:46:55+03:00

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Кузбассовцев предупреждают о грозах и усилении ветра. Погода испортится в среду, 31 июля.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра предупреждают жителей региона об ухудшении погоды. В ночь на среду по области ожидается +19…+14 градусов тепла, при прояснении – от 15 до 20 градусов. Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, местами до +32.

Несмотря на высокие температуры нелишним будет захватить с собой зонтики и дождевики: прогнозируются дожди, а в некоторых районах грозы. Ветер в этот день может усилиться до 12-17 метров в секунду. Во время грозы видимость может снизиться до 2-4 километров, а местами до одного километра.

В Главном управлении кузбасского МЧС напомнили, что грозу лучше переждать в помещении, на улице стоит избегать недостроенных зданий, опор ЛЭП и одиноко стоящих деревьев. Водителям следует быть внимательней на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU