2019-07-30T14:16:00+03:00
Общество

"Искусство доброты": в Кемерове пройдет выставка в поддержку Данила Наумова

Благотворительная выставка-продажа состоится в Кузбасском центре искусств
Екатерина РОМАНОВА
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Чтобы ходил: в Кемерове пройдет выставка в поддержку Данила Наумова. ФОТО: из личного архива Олесы Наумовой.Чтобы ходил: в Кемерове пройдет выставка в поддержку Данила Наумова. ФОТО: из личного архива Олесы Наумовой.
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«Искусство доброты» - так называется благотворительная выставка-продажа, которая будет проходить с 1 по 16 августа в Кузбасском центре искусств. Все собранные на ней средства будут переданы 16-летнему Данилу Наумову.

Для выставки, которую организует благотворительный фонд «Счастье детям», кемеровская художника Анастасия Галкина подготовила более 50 картин, выполненных в разных техниках и направлениях искусства. Посетители выставки, купившие такую картину, дадут шанс 16-летнему Данилу Наумову вновь встать на ноги и вернуться к обычной жизни. Также в выходные дни на выставке будут проходить мастер-классы по бисероплетению, рисованию песком, плетению кос, скрапбукингу, декупажу, роскиси фигурок из соленого теста. Здесь будут выступать музыканты, певцы, творческие коллективы. Одним словом, программа мероприятий обещает быть насыщенной!

Вход на выставку для детей стоит 50 рублей, а для взрослых – 100. Все средства, которые будут выручены в эти жни, будут направлены на реабилитацию 16-летнего Данила Наумова. Напомним, подросток в мае 2019 года получил серьезную травму, после которой он не может ходить. Данил не теряет оптимизма и верит, что, в конце концов, сможет не только встать на ноги, но и вновь играть в футбол. Сейчас он не чувствует ног, однако врачи дают шансы на то, что он сможет ходить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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