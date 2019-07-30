ВАЗ столкнулся с КамАЗом на кузбасской трассе и превратился в груду металла
30 июля около полудня на кузбасской трассе произошло ДТП. После столкновения ВАЗа с КамАЗом легковушка превратилась в груду металла. Очевидцы сообщают об одном погибшем.
ВАЗ столкнулся с КамАЗом на кузбасской трассе и превратился в груду металла.Видео: vk.com,"Прокопьевск.ру"
Дорожно-транспортное происшествие случилось неподалеку от Прокопьевска. Здесь столкнулись отечественный легковой автомобиль и грузовик. От удара легковушку смяло так, что она буквально сложилась. Грузовой автомобиль также получил повреждения, но намного меньшие. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что один из находившихся в легковом автомобиле людей погиб. На месте работали сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU