СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-30T14:29:57+03:00

ВАЗ столкнулся с КамАЗом на кузбасской трассе и превратился в груду металла. Фото: кадр видео vk.com, "Прокопьевск.ру"

По словам очевидцев, в ДТП погиб человек

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30 июля около полудня на кузбасской трассе произошло ДТП. После столкновения ВАЗа с КамАЗом легковушка превратилась в груду металла. Очевидцы сообщают об одном погибшем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/723085" frameborder="0"></iframe> ВАЗ столкнулся с КамАЗом на кузбасской трассе и превратился в груду металла.Видео: vk.com,"Прокопьевск.ру"

Дорожно-транспортное происшествие случилось неподалеку от Прокопьевска. Здесь столкнулись отечественный легковой автомобиль и грузовик. От удара легковушку смяло так, что она буквально сложилась. Грузовой автомобиль также получил повреждения, но намного меньшие. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что один из находившихся в легковом автомобиле людей погиб. На месте работали сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU