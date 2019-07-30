2019-07-30T14:16:15+03:00
Общество

В Кузбассе подорожали квартиры в новостройках

Данные за второй квартал приводит Кемеровостат
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе во втором квартале 2019 года подорожали квартиры в новостройкахВ Кузбассе во втором квартале 2019 года подорожали квартиры в новостройкахФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе во втором квартале 2019 года подорожали квартиры в новостройках. Такие данные приводит Кемеровостат.

По данным официальной статистики, по сравнению с первым кварталом текущего года цены на новостройки выросли в среднем на 1,2 процента. А по сравнению с началом года – на 8,3 процента. При этом стоимость жилья на вторичном рынке во втором квартале, наоборот, снизилась на 1,6 процента по сравнению с первым кварталом, но оказалась выше на 0,3 процента, чем в начале года.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет 47 155 рублей. По сравнению с прошлым годом это больше на 12,8 процента. Стоимость квадратного метра на «вторичке» составляет 39 867 рублей – на 3,2 процента больше, чем год назад.

Напомним, что некоторые эксперты прогнозируют повышение цен на жилье и во второй половине этого года. Одной из причин может быть изменение федерального законодательства с 1 июля, предполагающее переход от договоров долевого участия при строительстве жилья к эскроу-счетам и проектному финансированию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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