СЕГОДНЯ 14:40 2019-07-30T14:40:24+03:00

В Новокузнецке из окна восьмого этажа выпал человек Фото: Иван ВИСЛОВ

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В одном из многоэтажных домов в Новокузнецке произошел несчастный случай. Здесь с высоты восьмого этажа упал мужчина.

Трагедия случилась на улице Ноградской. Очевидцы увидели, как с высоты восьмого этажа упал мужчина. Они тут же вызвали скорую помощь, однако прибывшие врачи уже не смогли ничем помочь мужчине. От полученный травм он скончался на месте.

Прибывшие по сигналу сотрудники полиции выяснили, что погибший -41-летний местный житель. Однако на настоящий момент пока не известны точные причины и обстоятельства его падения с высоты восьмого этажа. Это специалистам еще только предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU