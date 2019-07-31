За стрельбу в городе пятеро кузбассовцев лишились оружия

СЕГОДНЯ 03:28 2019-07-31T03:28:36+03:00

Ни у одного из них не было повода применять оружие

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С начала года сразу пятеро кузбассовцев развлекались тем, что стреляли в городе. Все они делали это просто так, ради развлечения. Из-за этого стрелки лишились оружия.

В марте 2019 года житель Центрального района города Кемерова вышел на балкон и забавы ради выстрелил четыре раза в воздух из травматического пистолета. Соседи сообщили об этом в полицию. Как результат – мужчину лишили права на владение оружием из-за безосновательной стрельбы. Сам пистолет был конфискован, а мужчине был назначен штраф.

Этот кемеровчанин оказался не одинок в таких развлечениях. С начала года инспекторы Росгвардии лицензионно-разрешительной работы передали в суд материалы на пятерых кузбассовцев. Каждый из них лишился и права на ношение оружия, и самого оружия.

- Росгвардия Кузбасса предупреждает владельцев, что применение гражданского оружия разрешено исключительно во время охоты в специально отведенных для этого местах либо в качестве самообороны при наличии законных оснований, - отметили в пресс-службе ведомства. - Запрещено использовать оружие в населенных пунктах, а также для разрешения семейно-бытовых конфликтов и споров на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU