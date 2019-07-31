СЕГОДНЯ 04:36 2019-07-31T04:36:05+03:00

Кемеровчанин подарил другу кусок мыла и теперь поплатится за это. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

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Обычный кусок мыла может обойтись кузбассовцу в несколько тысяч рублей. Мужчина отправил его в посылке другу в колонии. А перед этом спрятал в бруске мыла небольшой подарок.

Кемеровчанин отправил своему приятелю, который отбывает наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, посылку. Стражи порядка, прежде чем передать ее мужчине, проверили, нет ли среди пряников, колбасы и средств гигиены запрещенных предметов. Их внимание привлек обычный кусок хозяйственного мыла. Внешне он ничем не отличался от остальных, но при этом был тяжелее. Сотрудники группы надзора разрезали брусок и обнаружили в нем небольшой мобильный телефон.

Адресат не получил всю свою посылку, а его приятель теперь понесет ответственность. За попытку передать запрещенный предмет, мужчине грозит административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области, только за последние полгода в Кузбассе было задержано 26 граждан, которые пытались передать запрещенные предметы. Запрещенную начинку пытались поместить в деревянные бруски, замаскированные среди металлопроката, доставить на квадрокоптере, запечатать в банки с майонезом, перебросить через ограждение колонии и даже пронести в себе.

ИСТОЧНИК KP.RU