Кузбассовцам разрешат побывать в кабине тепловоза и поуправлять электропоездом

СЕГОДНЯ 05:06 2019-07-31T06:59:09+03:00

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В четверг, 1 августа, на станции Белово откроется выставка железнодорожной техники. Здесь можно будет рассмотреть тепловозы и электровозы не только снаружи, но и посидеть в кабине и даже стать машинистом электропоезда.

На первом пути станции Белово в преддверии Дня железнодорожника откроется выставка техники. Открытие состоится 1 августа в 13.00. Здесь можно будет увидеть современные электровозы «Синара» и «Гранит», пожарный и восстановительный поезд, современную путевую технику. И взрослые, и дети смогут почувствовать себя машинистами, побывав в кабинах поездов. Более того, в здании железнодорожного вокзала будет установлен тренажер настоящего электропоезда и все желающие смогут проехать на нем.

В программе праздника - выставка спецтехники, развлекательная программа для детей, показательные выступления служебных собак и концертная программа с участием лучших коллективов Белова.

Украшением праздника станет прибытие на станцию настоящего паровоза серии «Л» - такие паровозы выпускали в Советском Союзе в первой половине ХХ века.

ИСТОЧНИК KP.RU