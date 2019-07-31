Кузбассовцам разрешат побывать в кабине тепловоза и поуправлять электропоездом
В четверг, 1 августа, на станции Белово откроется выставка железнодорожной техники. Здесь можно будет рассмотреть тепловозы и электровозы не только снаружи, но и посидеть в кабине и даже стать машинистом электропоезда.
На первом пути станции Белово в преддверии Дня железнодорожника откроется выставка техники. Открытие состоится 1 августа в 13.00. Здесь можно будет увидеть современные электровозы «Синара» и «Гранит», пожарный и восстановительный поезд, современную путевую технику. И взрослые, и дети смогут почувствовать себя машинистами, побывав в кабинах поездов. Более того, в здании железнодорожного вокзала будет установлен тренажер настоящего электропоезда и все желающие смогут проехать на нем.
В программе праздника - выставка спецтехники, развлекательная программа для детей, показательные выступления служебных собак и концертная программа с участием лучших коллективов Белова.
Украшением праздника станет прибытие на станцию настоящего паровоза серии «Л» - такие паровозы выпускали в Советском Союзе в первой половине ХХ века.
ИСТОЧНИК KP.RU