2019-07-31T06:59:12+03:00
Общество

В Кузбассе нарушители антитабачного закона заплатят 2,5 миллиона рублей

Роспотребнадзор рассказал о проверках в первом полугодии
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе нарушители антитабачного закона заплатили 2,5 миллиона рублейВ Кузбассе нарушители антитабачного закона заплатили 2,5 миллиона рублейФото: Иван ВИСЛОВ
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В Кузбассе нарушители антитабачного закона заплатят 2,5 миллиона рублей. Роспотребнадзор рассказал о проверках в первом полугодии 2019 года.

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области продолжает проверки соблюдения антитабачного закона. Он предусматривает запрет курения в общественных местах, спонсорство и рекламу табака, а также вовлечение детей в курение.

За первое полугодие в области было проверено 195 предприятий, которые продают табачную продукцию. Из них на 177 выявлены различные нарушения, в том числе требований к знаку о запрете курения, выкладке товара и его ассортименту, запрету курения на определенных территориях. Кроме того некоторые предприниматели торговали табаком менее, чем в 100 метрах от образовательных учреждений.

По результатам проверки продажу 35 партий табачных изделий приостановили. Также в отношении нарушителей составлено 194 протокола. Штрафы придется заплатить 187 должностным и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и одному гражданину, занятым продажей табака, на сумму 2 миллиона 533 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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