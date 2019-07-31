Из кузбасской больницы пропал пациент

СЕГОДНЯ 07:05 2019-07-31T07:05:57+03:00

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Волонтеры поисково-спасательного отряда сообщают об исчезновении одного из пациентов городской больницы Анжеро-Судженска. Мужчина пропал 28 июля.

С 28 июля в Кузбассе разыскивают 34-летнего Анатолия Кулешова. Именно в тот день он ушел из медицинского учреждения в неизвестном направлении. С тех пор о его судьбе и местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

В день исчезновения был одет в темно-серую футболку, светло-серые трико.

Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Если вам известно местонахождение Анатолия Кулешова, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU