Зубы юного пситтакозавра и шевроны зауропода нашли в кузбасской деревне

СЕГОДНЯ 08:07 2019-07-31T08:07:25+03:00

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Всего за неделю экспедиционный отряд Кемеровского областного краеведческого музея сделал многочисленные находки. Среди них – останки пситтакозавра, заурпода и дромеозаврида.

Экспедиционный отряд работал в окрестностях деревни Шестаково с 22 по 28 июля. Одновременно с раскопками специалисты проводили экскурсии и лекции по палеотнологии. Результатами поисков стали многочисленные находки - фрагменты скелета пситтакозавра: позвонки, фрагмент нижней челюсти с зубами, плечевая кость и фаланга. Кроме того, археологи обнаружили кости хвостового отдела позвоночника (шевроны) зауропода, а это – довольно редкая находка! Специалисты уверены: в следующем году их ждут новые открытия, тем более, что для этого есть все предпосылки.

Все находки были извлечены и перенесены в полевую лабораторию для дальнейшего изучения и препарирования, - об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU