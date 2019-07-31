СЕГОДНЯ 08:29 2019-07-31T08:29:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Мужчина до смерти забил отца на похоронах матери в Прокопьевске. Теперь жителя Санкт-Петербурга будут судить.

В феврале этого года 41-летний житель северной столицы приехал в Прокопьевск по случаю траурной даты – скончалась его мать. В один из дней после поминок мужчина повздорил со своим 65-летним отцом. Сын предъявил ему претензии в том, что тот всю совместную жизнь обижал свою супругу, а потому виноват в ее смерти.

Только словесной перепалкой конфликт не ограничился – мужчина избил своего отца до потери сознания. Осознав, что произошло, обвиняемый позвонил жене в Санкт-Петербург и попросил вызвать скорую. Прибывшие на место происшествия медики отвезли потерпевшего в больницу, но спасти его не удалось. Через несколько недель пожилой мужчина скончался.

-Обвиняемый со следствием сотрудничал, вину признал, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU