Труп с разрубленной головой обнаружили в кузбасской реке

СЕГОДНЯ 10:07 2019-07-31T10:40:32+03:00

Выяснение отношений между двумя приятелями закончилось смертью одного из них

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Смертельный поединок устроили двое мужчин в поселке Карчагол. Выясняя отношения, один из приятелей разрубил другому голову топором. А потом сбросил труп в реку.

Страшную находку сделали кузбассовцы в реке Кондоме в районе поселка Малиновка. Здесь из воды подняли труп мужчины с разрубленной головой. Следователи установили личность погибшего, а также место, где его в последний раз видели живым. А вскоре установили и обстоятельства гибели мужчины.

19 июля мужчина пришел в гости к своему приятелю в поселке Карчагол. В течение нескольких дней они распивали спиртные напитки. В какой-то момент мужчины не сошлись во взглядах. Постепенно конфликт нарастал, и, в конце концов, приятели взялись за оружие. В руках одного из них оказался нож, а у другого – топор. Обладатель топора оказался сильнее, а его удар по голове стал фатальным для собутыльника. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина погрузил тела погибшего друга в садовую тачку и ночью отвез на берег. Там он выбросил тело в воду.

Запой закончился для одного из приятелей смертью. ФОТО: city-n

-На данный момент подозреваемый задержан. Он дает показания и сотрудничает со следствием, - цитирует слова старшего следователя СО по Новокузнецкому району Александра Турчанинова city-n.

Примечательно, что погибшему мужчине односельчане дали негативную характеристику. А вот об обвиняемом все отзывались исключительно хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU