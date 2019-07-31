Ушел и не вернулся: в Кузбассе пропал 33-летний мужчина
Андрея Седашкина разыскивают с 24 июня
Ушел и не вернулся: в Кузбассе пропал 33-летний мужчина. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области
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Уже больше двух месяцев в Кузбассе разыскивают 33-летнего Андрея Седашкина. Новокузнечанин пропал 24 июня.
Андрей Седашкин вышел из своего дома в Орджоникидзеском районе города Новокузнецка 24 июня 2019 года. Домой он так и не вернулся. С тех пор о его местонахождении и дальнейшей судьбе ничего не известно. Сейчас розыском мужчины занимаются сотрудники полиции.
Приметы пропавшего: рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, глаза светлые, брови прямые, лицо овальной формы, губы тонкие, волосы светло-русые короткие.
В день исчезновения был одет в куртку и штаны темно-зеленого цвета, черные кроссовки.
ИСТОЧНИК KP.RU