СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-31T10:45:34+03:00

Ушел и не вернулся: в Кузбассе пропал 33-летний мужчина. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

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Уже больше двух месяцев в Кузбассе разыскивают 33-летнего Андрея Седашкина. Новокузнечанин пропал 24 июня.

Андрей Седашкин вышел из своего дома в Орджоникидзеском районе города Новокузнецка 24 июня 2019 года. Домой он так и не вернулся. С тех пор о его местонахождении и дальнейшей судьбе ничего не известно. Сейчас розыском мужчины занимаются сотрудники полиции.

Приметы пропавшего: рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, глаза светлые, брови прямые, лицо овальной формы, губы тонкие, волосы светло-русые короткие.

В день исчезновения был одет в куртку и штаны темно-зеленого цвета, черные кроссовки.

ИСТОЧНИК KP.RU