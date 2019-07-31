2019-07-31T10:45:34+03:00
Происшествия

Ушел и не вернулся: в Кузбассе пропал 33-летний мужчина

Андрея Седашкина разыскивают с 24 июня
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Ушел и не вернулся: в Кузбассе пропал 33-летний мужчина. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской областиУшел и не вернулся: в Кузбассе пропал 33-летний мужчина. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Уже больше двух месяцев в Кузбассе разыскивают 33-летнего Андрея Седашкина. Новокузнечанин пропал 24 июня.

Андрей Седашкин вышел из своего дома в Орджоникидзеском районе города Новокузнецка 24 июня 2019 года. Домой он так и не вернулся. С тех пор о его местонахождении и дальнейшей судьбе ничего не известно. Сейчас розыском мужчины занимаются сотрудники полиции.

Приметы пропавшего: рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, глаза светлые, брови прямые, лицо овальной формы, губы тонкие, волосы светло-русые короткие.

В день исчезновения был одет в куртку и штаны темно-зеленого цвета, черные кроссовки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24