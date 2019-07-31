СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-31T11:34:56+03:00

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Две новые кольцевые развязки появятся в Кемерове. Их строительство ведется в Ленинском районе.

В городе продолжаются дорожные строительные работы. Сейчас ведется строительство участка проспекта Химиков от проспекта Комсомольского до автодороги в деревню Сухово. Согласно проекту он будет иметь четыре полосы движения. Длина участка составляет 650 метров.

Как рассказали в администрации города, чтобы данный участок вписался в существующую улично-дорожную сеть, запланировано построить две кольцевые развязки. Одна будет находиться на пересечении с трассой на деревню Сухово, вторая – на перекрестке с проспектом Комсомольским.

В мэрии добавили, что из-за данных работ с 6 августа по 6 октября проезд на перекрестке проспекта Химиков с проспектом Комсомольским будет закрыт. Соответственно изменится движение пассажирского транспорта. Он будет ходить следующим образом:

-№ 1, 3, 5т, 81, 81т, 83т, 203 в прямом и обратном направлениях: бульвар Строителей, улица Марковцева, д.п. «Комсомольский»;

-№ 77 в прямом и обратном направлениях: проспект Ленинградский, улица Марковцева, д.п. «Комсомольский» и далее по маршруту до деревни Сухово;

-№ 16т, 21т при движении к д.п. «Комсомольский»: проспект Химиков, проспект Ленинградский, улица Марковцева, д.п. «Комсомольский». В обратном направлении без изменения;

-№ 23, 82т, 40т, 279э при движении к д.п. «Комсомольский» без изменения. В обратном направлении: д.п. «Комсомольский», улица Марковцева, проспект Ленинградский и далее своими маршрутами;

-№ 87, 89э, 89Аэ,126, 126т, 146 в прямом и обратном направлениях: проспект Ленинградский, улица Марковцева, д.п. «Комсомольский».

-Троллейбусный маршрут №2 в прямом и обратном направлениях: бульвар Строителей, улица Марковцева, д.п. «Комсомольский».

ИСТОЧНИК KP.RU