СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-31T12:56:42+03:00

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Арбитражный суд признал банкротом кузбасский банк. Соответствующий иск подавал Центробанк России.

29 июля Кемеровский арбитражный суд принял решение о несостоятельности АО «Кемеровский социально-инновационный банк» (Кемсоцинбанк). В отношении финансовой структуры введено конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего будет выполнять государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

В материалах судебного дела отмечается, что отчет конкурсный управляющий должен будет предоставить 16 июля 2020 года.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Напомним, что лицензия у банка была отозвана 31 мая текущего года, после чего Центробанк РФ направил заявление о признании банка несостоятельным.

ИСТОЧНИК KP.RU