В кузбасском заповеднике родился косуленок

СЕГОДНЯ 03:01 2019-08-01T03:01:37+03:00

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В экоцентре кузбасского заповедника появилась новорожденная косуля. Молодая мама пока прячет детеныша от любопытных глаз.

В заповеднике «Кузнецкий Алатау» прибавление – здесь у пары косуль Рыжика и Косульки, живущих в вольерном комплексе, появилось первое потомство. Детеныш родился в конце июня. Он уже стоит на ножках и исследует окружающий мир, правда посмотреть на него удается не всем посетителям экоцентра.

-Посетителям экологического центра заповедника «Кузнецкий Алатау» увидеть молодую маму и косуленка будет проблематично: дело в том, что она прячет детеныша от любопытных глаз посетителей, - рассказал сотрудник пресс-центра заповедника Алексей Самуленков. - Сейчас он активно питается материнским молоком, но уже начинает пробовать и подножный, и овощной корм.

Сотрудники заповедника отмечают, что десять лет назад одним из первых животных, кто принес потомство, также были косули.

ИСТОЧНИК KP.RU