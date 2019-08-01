СЕГОДНЯ 05:01 2019-08-01T05:01:47+03:00

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В Кузбассе полицейские уничтожили 194 гектара конопли. В регионе продолжается операция «Мак-2019».

В регионе прошел третий этап оперативно-профилактической операции «Мак-2019». Ее цель – выявление и уничтожение очагов произрастания опийного мака и конопли, а также пресечение преступлений, связанных с их оборотом. В ходе операции полицейские своими силами уничтожили 100 очагов произрастания конопли площадью 194 гектара. Кроме того, владельцам земель, где обнаружена трава, выдано 187 предписаний об уничтожении растений.

-Кроме того, полицейские выявили и пресекли 94 преступления, связанные с незаконным оборотом растительных наркотиков, а также семь фактов незаконного культивирования конопли и мака, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Всего по итогам операции из незаконного оборота изъято около 64 килограммов растительных наркотиков и более 1360 кустов мака, пресечено 49 административных правонарушений, связанных с их незаконным оборотом.

ИСТОЧНИК KP.RU