СЕГОДНЯ 09:25 2019-08-01T09:25:08+03:00

Кузбассовцы ходят в суды с шокерами, оружием и боеприпасами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Кузбассовцы ходят в суды с шокерами, оружием и боеприпасами. Судебные приставы борются с проносами в здания судов запрещенных предметов.

За полгода у жителей Кемеровской области приставы изъяли 4 741 запрещенный предмет при попытке пронести их на судебные заседания. Это сделано для обеспечения порядка деятельности судов.

В числе конфискованные предметов числится 314 единиц огнестрельного оружия, 146 – газового и травматического оружия, 3 865 единиц боеприпасов, 291 единица холодного оружия, 125 электрошоковых устройств. Но и это еще не все.

- В марте 2019 года судебный пристав по ОУПДС выявил гражданина, который пытался пронести в здание суда боевой патрон пистолета Макарова, а в 2018 году была пресечена попытка пронести гражданином метательное оружие — сюрикен, - сообщили подробности в УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU