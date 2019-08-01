Кузбассовцам покажут фотовыставку исчезающих и редких птиц
Кузбассовцам покажут фотовыставку исчезающих и редких птиц. Пернатые занесены в Красную книгу Кемеровской области.
При поддержке Сибирской генерирующей компании в Кемерове начала работу уникальная фотовыставка. На снимках запечатлены редкие и исчезающие виды птиц, живущих в Кузбассе. Многие из них из-за браконьерства, изменения гидрологического режима рек и озер, вырубки лесов и браконьерства находятся на грани вымирания.
Организаторы рассказали, что фотопроект включает несколько категорий пернатых. Среди них, например те, чья численность сокращается – Белая Сова, Большой Веретенник; те, кто находится под угрозой исчезновения - Огарь, Орел-могильник, Большой подорлик; редкие виды - Белая лазоревка, Серый сорокопут, Большой кроншнеп. А есть птицы, которые не встречались в Кузбассе около века и только недавно попали в объектив, например, Большой баклан.
Автором работ является кемеровский фотограф-любитель Дмитрий Дубиковский. Съемками живой природы он увлекся три года назад. Его фотографии публиковались в журналах США, Франции, Израиля и Великобритании.
Сейчас выставка работает в здании офиса СГК в Кемерове. Осенью ее покажут в Кемеровском госуниверситете, где соберуться на третьей Сибирской конференции орнитологи, бердвотчеры и фотографы дикой природы.
ИСТОЧНИК KP.RU