Голодные дети ночью стояли в окне новокузнецкой многоэтажки

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-01T10:54:13+03:00

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Благодаря неравнодушным горожанам удалось избежать беды в Новокузнецке. Увидев стоящих в окне многоэтажки детей, они обратились в полицию. Мамы ребятишек дома не было.

Около 23:00 в отдел полиции «Заводской» обратились местные жители. Они сообщили: в окне четвертого этажа домана улице Тореза стоят маленькие дети. При этом окно открыто, а взрослых рядом с ними нет. Сотрудники полиции и спасатели приехали и установили квартиру, где находились дети. Дверь им открыли 9-летний мальчик и 8-летняя девочка. Они сказали, что очень голодные а мама ушла еще днем. Найти ее не удалось: куда она ушла, дети не знали, а телефон женщина оставила дома. Тогда полицейские отвезли брата с сестрой в социально-реабилитационный центр.

Мать обратилась в полицию лишь на следующий день. Где она была все это время и почему оставила детей одних, женщина объяснить не смогла.

- Полиция проводит проверку всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято решение о привлечении женщины к административной или уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU